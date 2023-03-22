Bakan Çavuşoğlu, Musa Ahmed Barzani ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerin ardından Türkiye'ye yardıma gelen Barzani Yardım Vakfı Başkanı Barzani'ye, destek ve dayanışmaları için teşekkür ettiklerini belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye-Yunanistan arasındaki Ortak Eylem Planı'nın 4. Pozitif Gündem Toplantısı için Ankara'ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Costas Fragoyiannis ile sohbet ettiklerini aktardı.