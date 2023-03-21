Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıl dönümü ile ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Çavuşoğlu, BAE'nin Türkiye'de yaşanan depremlerden sonra gösterdiği dayanışma ve verdiği destek için teşekkür etti.

Ayrıca Çavuşoğlu, Madagaskar'ın yeni Dışişleri Bakanı Yvette Sylla ile de tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.