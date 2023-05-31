Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile görüştü. Şeyh Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi nedeniyle tebriklerini iletti.
Açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Bakan Şeyh Abdullah, Başkan Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerinde elde edilen başarı nedeniyle tebriklerini iletti.
Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler de ele alındı.