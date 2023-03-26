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26 Mart 2023 Pazar 00:05:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 00:05:00

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan

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