Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.