Bakan Çavuşoğlu, Azeri mevkidaşı ile telefonda görüştü

29 Eylül 2020 Salı 13:06:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 13:16:00
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüşme gerçekleştirdi.
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