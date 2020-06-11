Bakan Çavuşoğlu: Ayasofya ulusal egemenlik konusudur
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir. Ulusal egemenlik konusudur." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir. Ulusal egemenlik konusudur." ifadelerini kullandı.
Libya için de Çavuşoğlu, "Ateşkes çağrısı ya da ortak açıklama bize göre ölü doğmuştur." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında; Ayasofya'nın tekrardan ibadete açılması çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ayasofya konusunun bir ulusal egemenlik konusu olduğunu belirterek "ABD gibi bir ülkenin bunu sorgulaması trajikomiktir" dedi.
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