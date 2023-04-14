VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü
Bakan Yanık: Osmaniye'den Cumhur İttifakı'nın başkenti olarak Türkiye'ye bir ses vereceğiz
Çin karada konuşlu orta menzilli anti balistik füze denemesi yaptı
Emine Erdoğan, TOGEMDER'in iftar programında depremzedeler ve hayırseverlerle buluştu
Bakan Çavuşoğlu Avusturyalı mevkidaşıyla görüşmeye Togg ile gitti
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Tayvan için "dehşet senaryosu" uyarısı
14 Nisan 2023 Cuma 22:43:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 22:43:00

Bakan Çavuşoğlu Avusturyalı mevkidaşıyla görüşmeye Togg ile gitti

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile yapacağı görüşmeye Togg ile gitti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'ya çeşitli temaslarda bulunmak üzere giden Çavuşoğlu, buradaki ilk görüşmesini Avusturyalı mevkidaşı ile yapacak.

Bu görüşmeye Togg T10X aracı ile giden bakan Çavuşoğlu, Viyana'da bulunduğu süreçte yapacağı bütün görüşmelere Togg'la gidecek.

Çavuşoğlu'nun Avusturya ziyareti kapsamında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Schmid ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile de görüşmesi bekleniyor.

Etiketler : Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Çavuşoğlu
Tatil rotaları yunan adaları

Tatil rotaları yunan adaları
Mutluluktan uçuyor

Mutluluktan uçuyor
Neslihan Atagül: Komedisi yüksek bir iş yaptım

Neslihan Atagül: Komedisi yüksek bir iş yaptım
Bu sefer terzi

Bu sefer terzi
Karahan'a hacker şoku

Karahan'a hacker şoku
Kendime karşı acımasızım

Kendime karşı acımasızım
Melodisini beğendiği tekliyi okudu

Melodisini beğendiği tekliyi okudu
Yoğun bakımda

Yoğun bakımda
Kaza yaptılar

Kaza yaptılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX