Avrupa Parlamentosu Üyesi İlhan Küçük ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Üyesi İlhan Küçük ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı Partisi Eşbaşkanı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi İlhan Küçük ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Küçük'ün Türkiye'ye dayanışma ziyareti yaptığını kaydetti.