Açılan PYD-YPG ofisine tepki!

Bakan Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile yaptığı ortak basın toplantısında PYD-YPG'nin Güney Kıbrıs'ta ofis açmasına tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türkiye, Doğu Akdeniz'den hakça paylaşım istiyor. Bu çerçevede araştırmalar yapılıyor. Bizim kıta sahanlığımıza yönelik Yunanistan ve Rum kesimin 9 defa ihlal girişimi oldu. Son girişim bu sabah oldu. Hiçbirinde başarılı olamadılar. Hakça paylaşımdan yana olmayan bu ülkelere Türkiye'yi dışlayıcı adımlar attılar. Değişik platformlar oluşturdular. EastMed projesi ekonomik bir proje olmadığını, gerçeklemesinin de mümkün olmadığını söyledik. Rum kesimi bu projeye güvenecek hidrokarbon konusunda hakça paylaşıma yanaşmadı. Tıpkı Yunanistan'ın yanaşmadığı gibi. Bu projenin hayata geçmeyeceğini biz biliyorduk."

"(PYD-YPG'nin Güney Kıbrıs'ta ofis açması) Teröre destek vermek ciddi bir konu. Terör örgütlerini bu güne kadar kullanan ülkeler oldu. Biz Türkiye olarak terör konusunda ilişkilerimizin en kötü olduğu ülkeler ile de hep dayanışma içinde olduk .Yunanistan'da halen daha DHKP-C'liler var. Orada eğitim aldıkları ispatlandı. Terör örgütlerine ofis açtırmak ev sahipliği yapmak ateşle oynamaktır. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar, yarın buradan herhangi bir tehdit olursa Kıbrıs Türklerine yönelik bir saldırı olursa bunun da bedelini ödetiriz. Terör örgütleri ile işbirliği yapmasınlar."