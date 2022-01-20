VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybetti
Fransa'ya soğuk duş!
Açılan PYD-YPG ofisine tepki!
Türkiye'nin müthiş enerji potansiyeli!
İBB'den devralınan metro hattında geri sayım
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Akşener'in "Erdoğan'ın teröristbaşı Öcalan'ı serbest bırakacağı" yalanına AK Parti'den çok sert tepki
Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın
"Yanlış hesaplama yapıyorlar"
Bakan Koca'dan TURKOVAC açıklaması
EastMed çöktü!
KDV oranları sadeleşiyor
Karadeniz gazı için takvim netleşti! İşte o kritik tarih
MEB'den seçmeli ders tercih işlemleri hakkında açıklama
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak?
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu ihalelerinde parasal limitler arttı
Kartal'da bir gemide yangın çıktı
TAG Otoyolu ulaşıma açıldı
İkramiye ödemeleri için büyük artış!
Rum kesiminden skandal PKK/PYD kararı!
İran Türkiye'ye gaz arzını durdurdu
Doğu Avrupa'da tansiyon yükseliyor
F-35'lerde Türkiye detayı
İstanbul için kar alarmı!
20 Ocak 2022 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 15:30:00

Bakan Çavuşoğlu: Ateşle oynuyorlar, bunun bedelini ödetiriz

Kaynak: AA

ABONE OL

Terör örgütü PKK'nın Rum Kesimi'nde ofis açmasına tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, 'Terör örgütlerine ofis açtırmak ev sahipliği yapmak ateşle oynamaktır. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar, yarın buradan herhangi bir tehdit olursa Kıbrıs Türklerine yönelik bir saldırı olursa bunun da bedelini ödetiriz' dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile yaptığı ortak basın toplantısında PYD-YPG'nin Güney Kıbrıs'ta ofis açmasına tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türkiye, Doğu Akdeniz'den hakça paylaşım istiyor. Bu çerçevede araştırmalar yapılıyor. Bizim kıta sahanlığımıza yönelik Yunanistan ve Rum kesimin 9 defa ihlal girişimi oldu. Son girişim bu sabah oldu. Hiçbirinde başarılı olamadılar. Hakça paylaşımdan yana olmayan bu ülkelere Türkiye'yi dışlayıcı adımlar attılar. Değişik platformlar oluşturdular. EastMed projesi ekonomik bir proje olmadığını, gerçeklemesinin de mümkün olmadığını söyledik. Rum kesimi bu projeye güvenecek hidrokarbon konusunda hakça paylaşıma yanaşmadı. Tıpkı Yunanistan'ın yanaşmadığı gibi. Bu projenin hayata geçmeyeceğini biz biliyorduk."

"(PYD-YPG'nin Güney Kıbrıs'ta ofis açması) Teröre destek vermek ciddi bir konu. Terör örgütlerini bu güne kadar kullanan ülkeler oldu. Biz Türkiye olarak terör konusunda ilişkilerimizin en kötü olduğu ülkeler ile de hep dayanışma içinde olduk .Yunanistan'da halen daha DHKP-C'liler var. Orada eğitim aldıkları ispatlandı. Terör örgütlerine ofis açtırmak ev sahipliği yapmak ateşle oynamaktır. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar, yarın buradan herhangi bir tehdit olursa Kıbrıs Türklerine yönelik bir saldırı olursa bunun da bedelini ödetiriz. Terör örgütleri ile işbirliği yapmasınlar."

Etiketler : Bakan Çavuşoğlu Eva-Maria Liimets PYD-YPG
Hadise'den nostaljik paylaşım

Hadise'den nostaljik paylaşım
Gösterinin geliri genç müzisyenlere

Gösterinin geliri genç müzisyenlere
Artık saklamıyorlar

Artık saklamıyorlar
Setlere çıktı

Setlere çıktı
Neyin paniği bu?

Neyin paniği bu?
5 dilde konser

5 dilde konser
Zaman kavramını unutmuş

Zaman kavramını unutmuş
Repertuvarını yeniledi

Repertuvarını yeniledi
Dostlarımızı azalttık

Dostlarımızı azalttık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER