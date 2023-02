Bakan Çavuşoğlu, yabancı ekiplere teşekkür etti!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce, "Dost kara günde belli olur! Şükranla..." mesajıyla paylaşılan videoda, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen şehirlerin görüntülerine yer verildi.

Videoda, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan olmak üzere, hali hazırda Türkiye'de arama kurtarma ekibi bulunan ve görev süresini tamamlayan ülkelerin isimleri belirtilirken, tüm ülkelere kendi dillerinde ayrı ayrı teşekkür edildi.

Yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarından görüntülere de yer verilen videoda, Bakan Çavuşoğlu'nun "Zor günlerden geçiyoruz ama bütün dünyadan gördüğümüz bu sevgi ve dayanışma, milletimize büyük bir güç veriyor. Var olsunlar." mesajı paylaşıldı.

Dost kara günde belli olur!

Şükranla...



A friend in need is a friend indeed!

We are grateful... pic.twitter.com/tgJ5ZF9I3D