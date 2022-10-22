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22 Ekim 2022 Cumartesi 14:50:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 14:50:00

Bakan Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka

Kaynak: AA

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Hatay'da 'Zeytin-Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'ne katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Biliyorsunuz zeytin dalı aynı zamanda barışın simgesi. Diplomasinin amacı da barışı sağlamaktır. Biz de Türk diplomasisi olarak çatışmaların bitmesi, küskünlerin barışması için çalışıyoruz. Filipinler'den Latin Amerika'ya ve elbette Rusya ve Ukrayna savaşına kadar arabuluculuk faaliyetlerimiz artık dünyada bir marka.' dedi.

Çavuşoğlu, "6. Altınözü Zeytin-Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali" kapsamında Yenihisar Mahallesi'ndeki hasat alanı girişinde halk oyunları gösterisiyle karşılandı. Zeytin hasat eden Çavuşoğlu, ekim için hazırlanan zeytin fidelerini toprakla buluşturdu.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra beraberindekilerle ilçe merkezindeki festival alanına geçti.

Burada konuşan Çavuşoğlu, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Zeytin ve zeytinyağının bu coğrafyanın en eski gıdalarından olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ömrü uzun ve sağlam, mükafatı büyük olan zeytinin semavi dinlerin hepsince kutsal kabul edildiğini anlattı.

Çavuşoğlu, Tevrat'ta ve Kur'an-ı Kerim'de de zeytinden bahsedildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz zeytin dalı aynı zamanda barışın simgesi. Diplomasinin amacı da barışı sağlamaktır. Biz de Türk diplomasisi olarak çatışmaların bitmesi, küskünlerin barışması için çalışıyoruz. Filipinler'den Latin Amerika'ya ve elbette Rusya ve Ukrayna savaşına kadar arabuluculuk faaliyetlerimiz artık dünyada bir marka. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyaya barışın hakim olması için çalışmayı sürdüreceğiz. Üç kıtaya adalet dağıtan ecdadımızı örnek alacak, daha adil bir dünya için çalışacağız ama başta Hatay olmak üzere serhat şehirlerimizi her türlü tehdide karşı korumaya da hazırız. Barış istememiz, savaşı bilmediğimiz anlamına gelmez. Mehmet Akif'in dediği gibi 'Mefkuremiz göklerde dalgalanan bir sancak, Allah'ın huzurunda eğiliriz ancak'. Milletimizin hakkı, hukuku ve güvenliği bizim kırmızı çizgimizdir."

- "OMUZ OMUZA ÇALIŞMA KÜLTÜRÜMÜZÜ DAHA DA GELİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Mübarek zeytin ağacından rızkını kazanan Altınözü halkına davetleri için teşekkür eden Çavuşoğlu, bir çiftçi çocuğu olarak bu hasada katılmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, bugün burada iktidar ve muhalefet milletvekillerin konuşmalarından son derece mutluluk duyduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehrimizin, Hatay'ımızın, ülkemizin birliği, beraberliği ve menfaatleri için hangi partide olursak olalım iktidar-muhalefet, omuz omuza çalışma kültürümüzü daha da geliştirmemiz lazım. Hatay'da bugün sergilenen bu tablonun ki gördüğüm kadarıyla her zaman sergileniyor, bizlere, hepimize, yani tüm Türkiye'ye örnek olmasını canıgönülden temenni ediyorum. Değerli milletvekillerimize, hem AK Parti'den hem CHP'den milletvekillerimize de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sizlerle bu hasat etkinliğinde bulunmaktan da büyük bir gurur duydum. Hasadımız hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun."

- DİĞER KONUŞMACILAR

Vali Rahmi Doğan, Bakan Çavuşoğlu'nu Hatay'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını bildirerek kentin yaş sebze ve meyve ihracatı ile zeytin ve zeytinyağı üretimi hakkında bilgi verdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi de özellikle zeytincilik enstitüsüyle ilgili çalışmalarında son aşamaya geldiklerini, üretilen zeytinin ve zeytinyağının daha kaliteli olması için mücadele ettiklerini anlattı.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da 6 yıldır gerçekleştirilen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek "Hangi partiden olursa olsun bir belediye başkanı, milletvekili, bakan... İyi bir devlet insanı olsun. Vatanını, milletini, bayrağını sevsin, gerisi teferruattır." dedi.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir de Hatay için çalıştıklarını belirterek "4 yılı aşkın süredir Türkiye Büyük Millet Meclisinde sizleri temsil etme gayreti içerisinde olan vekillerden birisiyim. Bizler ilk bir araya geldiğimizde, Hatay'ın vekilleri olarak 'Mevzubahis Hatay ise gerisi teferruattır' diye başladık. Bu temeli bitirmek üzereyiz fakat bu geleneğin devam etmesini özellikle istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

Programa AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hacı Bayram Türkoğlu, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.

Etiketler : 6. Altınözü Zeytin-Zeytinyağı Zeytin-Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
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