VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu: Dünyada gıda krizi oldu, Başkan Erdoğan çözdü
Yemen'de mayın patladı: 2'si çocuk 3 kişi öldü
Netanyahu: Suudi Arabistan ile tam diplomatik ilişkiler kurmayı umuyoruz
Bakan Akar'dan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na ziyaret
Çin: ABD ihracat kontrollerini kötüye kullanıyor
Bakan Çavuşoğlu Antalya'da inceleme yaptı: Çiftçimize gerekli desteği vereceğiz
Hırvatistan Meclisi'nden Ukraynalı askerlerin ülkede eğitim görmesine ret
Japonya Başbakanı: Karşı saldırı kapasitesi edinmek füze saldırılarına karşı zaruri
Gümüşhane'de zehir tacirlerine Jandarma darbesi
Bakan Koca: İlaç sorununun çözümü için ikinci adımı attık!
AB, Rusya'ya yeni yaptırım paketini onayladı
İstanbul'da kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin davada yaş tespit raporuna ulaşıldı
Uzman ve başöğretmenlik sınavı için kesin sonuçlar açıklandı
Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı
Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı
TEKNOFEST'ten başvuru süreci devam eden yarışmalara davet
Bakan Kirişci 713,8 milyon liralık destek ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu
Şişli'de başörtülü akademisyene saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa hapis cezası
FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025'ten itibaren 32 takımla yapılacak
Akdenizli ihracatçılar 11 ayda 17,8 milyar dolarlık dış satım yaptı
MEB yarıyılda ilk kez ücretsiz kurslar düzenleyecek
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 8 düzensiz göçmen öldü
Yetersiz beslenme nedeniyle sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor
"Türkiye'nin İlk Yerli Tasarım Lokomotif Motoru" tanıtıldı
16 Aralık 2022 Cuma 18:54:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 18:54:00

Bakan Çavuşoğlu Antalya'da inceleme yaptı: Çiftçimize gerekli desteği vereceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "3 ilçede 13 bin dekar tarım alanımız zarar gördü. Bazı tarım bölgelerinde halen sular yeni çekiliyor" dedi.

Kumluca'da Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, ardından selden zarar gören esnafı ziyaret etti.

Çavuşoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sel felaketinin Kumluca, Finike ve Demre'yi etkilediğini anımsattı.

Sel felaketinin ardından devletin bütün kurumlarıyla bölgede çalışmaya başladığını aktaran Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bölgeye hızla geldiğini kaydetti.

Birçok ilden de bölgeye destekler geldiğini anlatan Çavuşoğlu, bakanlığın bütçe görüşmesi, ardından Türkmenistan ziyareti, dün de 2 mevkidaşını ağırladığı için Antalya'ya dün akşam geldiğini anlattı.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantı yaparak bilgi aldığını dile getiren Çavuşoğlu, "Devletimiz vatandaşlarımıza ilk destekleri vermeye başladı. Esnafımıza, iş yerleri ve evi hasar gören kişilere gerekli ön ödemeler de yapıldı. Araç ve diğer hasar gören motosiklet gibi diğer zararların da tespitleri yapılıyor. Çiftçilerimizi de ihmal etmiyoruz. Bu bölgede sera ve narenciye yoğunlukla yapılıyor. Vatandaşlarımızın bahçeleri, seraları hasar gördü. 3 ilçede 13 bin dekar tarım alanımız zarar gördü. Bazı tarım bölgelerinde halen sular yeni çekiliyor. Bir taraftan bakanlığımız bir taraftan da TARSİM kapsamında tespitler yapılıyor. TARSİM'in sahada 40 civarında ekspertizi var. Bu tespitler yapıldıktan sonra da çiftçimize gerekli destekleri vereceğiz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere afet bölgesi ilan edildi. Devletimiz hiçbir zaman çiftçiyi, esnafı, vatandaşı bu tür afetlerden sonra yalnız bırakmamıştır. Çiftçimizin, esnafımızın devlete olan vergi dahil her türlü borçları ertelendiği gibi Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri gerekli ertelemeleri yapıyor. Ayrım yapmaksızın zarar gören vatandaşa destek vermek görevimizdir. Belki ve varsayımlarla konuşmak doğru olmaz. Çiftçilerimizle ilgili yakında ödemeleri yapacağız. Ön ödemeleri zaten yapmıştık. Devletimiz milletimizin hizmetinde. Esnaf ve vatandaşları da ziyaret ederken de hepsi devletimizin tüm kurumlarıyla beraber kendilerine destek verdiğini belirterek bu destekten memnun olduklarını gördük."

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Diyarbakır'daki terör saldırısında yaralananlara da acil şifalar dileyen Çavuşoğlu, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Gerek Türkiye içinde gerekse sınırımızın ötesindeki terör yapılanmalarına karşı gerekli her türlü tedbiri alacağız. Onları ülkemizden ve bölgemizden temizlemek için kararlılığımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, esnaf ziyareti sırasında 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan ile karşılaştı.

Ceylan'ın "Allah, Cumhurbaşkanımızı da ekibini de korusun. Dünyayı açlıktan kurtardınız. Hep var olun. Devletimizden Allah razı olsun, hep ayakta güçlü bir şekilde dursun." sözleri üzerine Çavuşoğlu, "Allah devletimize zeval vermesin. Siz sağ olun. Devlet bütün kurumlarıyla sizin hizmetkarınız." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ardından seraları zarar gören vatandaşları ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Etiketler : Bakan Çavuşoğlu Afet Dışişleri Bakanı
Kazayı koluna yazdı

Kazayı koluna yazdı
"Karakterle bağ kurmalıyım"

"Karakterle bağ kurmalıyım"
Her şey Dans İçin

Her şey Dans İçin
"Benden daha çok esprililer"

"Benden daha çok esprililer"
Araç hiç frene basmamış

Araç hiç frene basmamış
Cüzdanını bulana spagetti yapacak

Cüzdanını bulana spagetti yapacak
Çok hızlı bir yıldı

Çok hızlı bir yıldı
Ayça'yla bir ilişkimiz yok

Ayça'yla bir ilişkimiz yok
5 yıl sonra setlere dönüyor

5 yıl sonra setlere dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX