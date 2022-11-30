Bakan Çavuşoğlu, AGİT Genel Sekreteri Schmid ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı öncesinde AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna'daki barış ve arabuluculuk çabaları ile bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1-2 Aralık'ta düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Polonya'ya gitti.
Çavuşoğlu, başkent Varşova'ya yaklaşık 140 kilometre mesafedeki Lodz şehrinde düzenlenecek konferans öncesinde AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ile görüştü.
Görüşmede Türkiye'nin Ukrayna'daki barış ve arabuluculuk çabaları ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
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