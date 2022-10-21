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21 Ekim 2022 Cuma 10:33:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 10:33:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan ''AGİT'' tepkisi: Böyle oldu bittiler olmaz

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Ermenistan'ın AGİT girişimine tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, 'AGİT çözümsüzlüğünün merkezi olmuştur. Şimdi aldığı kararlar AGİT'in işleyiş kurallarına da aykırı. Böyle oldu bittiler olmaz' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

(Azerbaycan-Ermenistan) "AB Prag'da dörtlü bir görüşme yaptı. Daha mürekkebi kurumadan anlaşmanın hilafına hareket etmeye başladılar. Dürüst değiller."

"AGİT çözümsüzlüğünün merkezi olmuştur. Şimdi aldığı kararlar AGİT'in işleyiş kurallarına da aykırı. Böyle oldu bittiler olmaz"

"Azerbaycan ve Ermenistan arasında atılacak her olumlu adım bizim de ilişkilerimizi olumlu etkileyecektir. Doğu-Batı Orta Koridoru hayati önemde. Bu Avrupa'nın da işine yarayacak."

ABD'nin Suudi Arabistan'ı tehdidi... "OPEC ülkelerinin aldığı karar hoşunuza gitmeyebilir. Ama kabadayılık doğru değil. Biz de fiyatların artmasından memnun değiliz ama bunu bir tehdit diline dönüştürmüyoruz."

"Venezuela'nın petrolüne ve doğal gazına tüm dünyanın ihtiyacı var. İran petrolü üzerinde de ambargo var. Fiyatların düşmesini istiyorsanız yaptırımları kaldırın."

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