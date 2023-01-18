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18 Ocak 2023 Çarşamba 23:43:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 00:11:00

Bakan Çavuşoğlu: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili üçlü ahitname imzaladı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Blinken ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili üçlü ahitname imzaladık. Atılacak adımlar belli. F-16 konusunda da bir ön şart konuşulmadı. Bunların bağlantısı olmadığını, Kongre'ye de anlatılması gerektiğini söyledik" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; "Enerji iş birliğimizi daha da geliştirmek için dün arkadaşlarımız kendi aralarında görüştüler, mutabık kaldılar. Bugün Blinken ile yaptığımız görüşmede de mutabık kaldık." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, "Aramızda yıllardır çözülemeyen konuları çözmek için karşılıklı teklifler oldu. Bölgesel konuları da ele aldık. F-16 konusunun sadece Türkiye için değil NATO için de önemli olduğunu ifade ettik" dedi.

Görüşme sonrası Türk Büyükelçiliği'nde bir açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

Aramızda yıllardır çözülemeyen konuları çözmek için karşılıklı teklifler oldu. Yeni F-16 alınması konusu da önemli maddelerimizden birisiydi. Kongrenin izlediği süreç hakkında bilgi aldık. Bölgesel konuları da ele aldık. Enerji iş birliği için yaptığımız görüşmelerde de mutabık kaldık. İşbirliğimizi geliştireceğiz. F-16 konusunun sadece Türkiye için değil NATO için de önemli olduğunu ifade ettik.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Somut adımlar bekliyoruz, İsveç yolun başında. Üçlü ahitnamede yer alan konuların uygulanmasını istedik.

SURİYE İLE İLİŞKİLER

Burada YPG/PKK ile ilgili konulardaki endişelerimizi dile getirdik. Suriye'deki son durumu da ele aldık. Vatandandaşlarımızın vize alımları ile ilgili konuları dile getirdik.

TAHIL KORİDORU

Ukrayna'daki tahıl koridorundaki durumu ve savaştaki son duruma ilişkin de görüş alışverişinde bulunduk. Birçok bölgesel ve uluslararası konularda da görüşme fırsatı bulduk. Görüşlerimizin büyük oranda örtüşmesinden memnuniyet duydum. Blinken'i Türkiye'ye davet ettim.

F-16 KONUSUNDA ÖN ŞART KONUŞULMADI

Finlandiya ve İsveç'in üyeliği ile ilgili üçlü ahitname imzaladık. Atılacak adımlar belli. F-16 konusunda da bir ön şart konuşulmadı. Bunların bağlantısı olmadığını, Kongre'ye de anlatılması gerektiğini söyledik. Kongrede farklı üyelerin engelleme süreçleri karşısında yönetim kararlı durursa bu iş çözülür. 'Kongre'de Menendez'in açıklamaları görülüyor, yönetim kararlı olursa bu iş çözülür' dedik.

ABD-YUNANİSTAN YAKINLAŞMASI

ABD'nin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde dengenin onların lehine bozulduğunu söyledik. Rum kesimi üzerindeki yaptırımı kaldırdılar. Türkiye-Yunanistan dengesinin fiiliyatta bozulduğunu görüyoruz. Sadece F-16 alım süreci ile ilgili söylemiyorum. Yunanistan silahsızlandırılmış adalara ABD'nin verildiği silahları yolluyor, ABD'den bir açıklama görmedik. ABD'nin bu ilişkilerde dengeli olması gerektiğini söylüyoruz. Blinken, 'Bu dengeyi koruyoruz' diye açıklama yaptı.

'YUNANİSTAN'IN PROVOKASYONLARINDAN ÖRNEKLER VERDİK'

Biz kendimize güvenen bir ülkeyiz ama Yunanistan'ın, Türkiye'nin F-35 alımına karşı yürüttüğü kampanyayı da gördük. ABD'nin daha dengeli davranması gerektiğini gördük. Yunanistan'ın provokasyonlarından da örnekler verdik.

Blinken görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye-ABD ilişkilerine değinerek, "Ülkelerimiz kritik konular üzerinde çalışıyorlar ve NATO müttefiki olarak çalışmaya devam ediyorlar. Türkiye'nin tahıl koridoru konusunda olağanüstü çabasını takdir etmek istiyorum. Ukrayna'dan tahılın ihraç edilmesine yardımcı olduğunun altının çizilmesini istiyorum. İşbirliğimiz derinleştirmek için Türkiye-ABD Mekanizmasını hayata geçirilme konusu görüşeceğiz. Çeşitli engelleri değerlendireceğiz. Yakın müttefikler ve işbirliği içinde ortaklar olabiliriz ama bunlar görüş ayrılıklarımız olmayacağı anlamına gelmiyor. Müttefikler olarak bu konuların üstesinden gelmek için çalışıyoruz" dedi.

"F16 TALEBİMİZİ TEKRAR GÜNDEME GETİRECEĞİZ"

Ukrayna'ya başsağlığı dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Bakan Çavuşoğlu, görüşmede ABD-Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği konusuna değineceklerini ifade ederek, Türkiye-ABD arasında geçtiğimiz yıl ticaret hacminin 34 milyar doları aştığını ve hedefin 100 milyar dolar olduğunu aktardı.

Görüşmede birçok ikili savunma işbirliği konularını ele alacaklarını açıklayan Çavuşoğlu, "Özellikle de F16 talebimizi tekrar gündeme getireceğiz. Daha önce de ifade etmiş olduğumuz gibi bu sadece Türkiye için değil aynı zamanda NATO ve ABD için de önemli bir konu. Bu konuyla ilgili bir stratejik çıkarlarımız doğrultusunda bir onay bekliyoruz" dedi.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Terörle mücadelede Türkiye'nin beklentilerini de dile getireceklerini aktaran Çavuşoğlu, "Terörle mücadelede PKK ve DEAŞ'a karşı işbirliğimizi nasıl güçlendirebileceğimizi ele alacağız. Ukrayna'daki Suriye'deki, Doğu Akdeniz'deki, Orta Doğu'daki ve Kafkasya bölgesindeki gelişmeleri ele alacağız. Müttefikler olarak iletişimi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Blinken
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