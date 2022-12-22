Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Görüşmede, tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna'daki son gelişmeler, NATO genişlemesi, F-16 tedarik sürecimiz ve önümüzdeki döneme ilişkin ziyaret takvimi ele alındı.

Görüşmede ayrıca Suriye'deki son gelişmeler de gündeme geldi.

Bakan Çavuşoğlu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.