Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna'daki son gelişmeler, NATO genişlemesi, F-16 tedarik sürecimiz ve önümüzdeki döneme ilişkin ziyaret takvimi ele alındı.
Görüşmede ayrıca Suriye'deki son gelişmeler de gündeme geldi.
Bakan Çavuşoğlu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
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