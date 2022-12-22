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22 Aralık 2022 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 20:00:00

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna'daki son gelişmeler, NATO genişlemesi, F-16 tedarik sürecimiz ve önümüzdeki döneme ilişkin ziyaret takvimi ele alındı.

Görüşmede ayrıca Suriye'deki son gelişmeler de gündeme geldi.

Bakan Çavuşoğlu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD
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