Bakan Çavuşoğlu ABD ve Kanada'daki Türk başkonsoloslarla bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu ABD ve Kanada'daki Türk başkonsoloslarla bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu'nun, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere geldiği ABD'de temasları sürüyor.

Çavuşoğlu, ziyaretinin son durağı New York'ta programına bugün ABD ve Kanada'da görev yapan Türkiye'nin başkonsolosları ile bir araya gelerek başladı.

Türkevi'nde gerçekleşen toplantıya ilişkin Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza verdiğimiz desteği daha da geliştirmek için neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Dünyanın her yerinde vatandaşlarımızın yanındayız" paylaşımında bulundu.

Türkiye'nin New York, Boston, Miami, Houston, Los Angeles, Chicago, Toronto, Montreal ve Vancouver başkonsoloslarının katıldığı toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da hazır bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun gün içindeki programında, ikili görüşmeler ve ABD'deki Müslüman ve Suriyeli toplum temsilcileri ile yapacağı toplantılar bulunuyor.