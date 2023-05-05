Bakan Çavuşoğlu, 24 TV'de önemli açıklamalarda bulunuyor

24 Seçim Özel'de Murat Çiçek, Sevil Nuriyeva ve Oğuzhan Bilgin soruyor, Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu 24 TV canlı yayınında cevaplıyor.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:



THE ECONOMİST'TEN SKANDAL KAPAK

The Economist'in Başkan Erdoğan'a yönelik skandal kapağına değinen Bakan Çavuşoğlu, "Doğru, onlar da bu seçimin önemini biliyorlar. Tarihi bir seçim diyor, en önemli seçim diyor ama bizim milletimiz de en önemli seçim diyor. Onlar Erdoğan gitmeli diyor ama milletimiz Erdoğan devam etmeli diyor. Çünkü bu tarihin içerisinden geçtiğimiz şu zorlu dönemeçte Türkiye'nin daha istikrarlı, güvenli, dünya barışına katkı sağlamasını isteyen herkes Başkan Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesini istiyor. Bunu sahada da görüyoruz hatta hayatında bize oy vermeyen insanlarda da görüyoruz." dedi.

Dışarıda Türkiye'nin istikrarsız zayıf olmasını isteyenlerin ya da yönetmek isteyenlerin her seçimde bu manşetleri attıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Aynı şeyi Macaristan'da da denediler. Orban'ın karşısına 6 tane birbirinden farklı siyasi partiyi birleştirdiler ama halk Ukrayna savaşı vs. onlar da aynı şeyi söyledi muhalefete aynı şeyi söylettiriyorlar, aynı filmleri çektiriyorlar. Orada da öyleydi. Muhalefet taraf tutacağız Rusya'ya karşı yaptırımlara katılacağız dediler ama Macaristan halkı bizim böyle bir savaşa girme lüksümüz yok ve yaptırımlara katılma lüksümüz yok deyip istikrardan yana oy kullandılar. Yani ters tepti, Türkiye'de de ters tepecek." ifadelerini kullandı.

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