İYİ Partili Dervişoğlu'na tepki: Bunların hayatı tiyatro

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuştu.

Bakan Bozdağ, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına "bunların hayatı tiyatro" diyerek tepki gösterdi:

"Bakın şimdi İYİ Parti'nin Grup Başkanvekili açıklama yapıyor. Bunların hayatı tiyatro. Milleti aldatmak üzerine hayatları var. Sayın Akşener masadan bile isteye kalktı, kalkmasından genel başkanların hepsinin haberi vardı ve Kılıçdaroğlu'nu güçlendirmek için biz bunu yaptık diyor. Yani çok büyük bir partinin grup başkanvekili çıkmış diyor ki 'biz milleti aldatmak için tiyatro oynadık, yalan söyledik'."

"ALDATAN OLMADIK, ALDANAN OLMAYACAĞIZ"



Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her işleri böyle milleti aldatmak üzerine, tiyatro oynuyorlar. Onlara tiyatronun millet ile oynanmayacağının cevabını sandıkta o tiyatro gösterilerinin hepsini sandığa gömerek Allah'ın izniyle vereceğiz. Tayyip bey ne diyor? Aldatan olmadık, aldanan olmayacağız. Biz aldatan bir siyaseti tercih etmedik. Ama bunlar daha milletin oyuna ihtiyacı varken milleti nasıl aldattıkları, milletin gözünün içine baka baka nasıl yalan söylediklerini söylüyorlar"

Adalet Bakanı Bozdağ sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Eğer Türkiye'yi yöneten Cumhurbaşkanımız değil de Kılıçdaroğlu olsaydı Savunma Sanayimiz yüzde 20'den yüzde 80'e çıkar mıydı? Eğer Türkiye'yi yöneten Kılıçdaroğlu olsaydı soruyorum Türkiye ilk yerli ve milli otomobilini yollarda trafiğe sürebilir miydi? Ben sorarım Şanlıurfalı kardeşlerim. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Erdoğan değil de Kılıçdaroğlu olsaydı TCG Anadolu Gemimiz olur muydu? Eğer Türkiye'yi yöneten Kılıçdaroğlu olsaydı denizlerde doğal gaz, petrol arayan bir Türkiye olur muydu? Bırakın onu doğal gazı bulan Türkiye olur muydu? Öteki gün Cumhurbaşkanımız denizden çıkan doğalgazı karaya vanalara verdi ve Türkiye artık doğal gazı bir ay bedava geriye kalan bir yıl içinde yüzde 25'ini devlet ödeyecek. Türkiye doğalgaz bulabilir miydi? Allah aşkına konuşuyorlar. Ben buradan diyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan değil de Kılıçdaroğlu olaydı başörtüsü zulmü son bulur muydu? Baş örtülü hakim, savcı, subay bu memlekette olur muydu? Eğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan değil de son yirmi yıl da Kılıçdaroğlu ve bu zihniyetin temsilcileri Türkiye'yi yönetseydi orta öğretin kurumlarına Kuranı Kerim dersi seçmeli olarak ta olsa konabilir miydi? Ben soruyorum başörtülü vekil bakan olur muydu? Eğer Tayyip bey değil de bu Kılıçdaroğlu ve avanesi olaydı Ayasofya hür olur muydu? İbadete açılır mıydı?"

DERVİŞOĞLU NE DEMİŞTİ?



İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu katıldığı canlı yayınında masadan kalkma sürecinin diğer genel başkanların bilgisi dahilinde planlanmış bir strateji olduğunu öne sürmüştü. Dervişoğlu, "Masadan bilerek kalktık. Bütün bu olup bitenler kurgulanmış, planlanmış bir stratejiydi. Bu plan da müştereken oluşturuldu diyebilirim. Genel başkanlar biliyordu. İki Belediye Başkanının Başkan Yardımcısı olacağı biliniyordu. Kazanamayacak aday diye takdim edilen sayın Kılıçdaroğlu'nu kazanacak aday haline getirmek için bir hamle gerekiyordu. İktidara karşı strateji uyguladık" demişti.