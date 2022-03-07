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07 Mart 2022 Pazartesi 12:55:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 12:55:00

Bakan Bozdağ'dan iyi hal indirimi açıklaması: Ucu açık nedenlerle olmayacak

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ iyi hal indirimine ilişkin açıklamada bulundu. Bozdağ "Bizim kanunumuz kadını bıçaklayan birini adli kontrolle serbest bırakmaya izin vermez. Artık iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak." dedi.

Yeni reform paketiyle kadınlara yönelik hem yaralama hem de kasten öldürme eylemlerinde cezaların artırılacağını söyleyen Bozdağ, "Vicdanları rahatsız edecek bir iyi hal indirimine rastlamayacağız" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ iyi hal indirimleriyle alakalı yaptığı açıklamada,"23 bıçak yiyen bir kadını bıçaklayan faili bizim kanunumuz adli kontrolle serbest bırakmaya izin vermez. O nedenle yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye karar verdik. Bunlardan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Erdoğan, KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Sadece takım elbise giyip, kravat takarak ellerini önünde birleştirip başını yana eğip sergilenen tiyatrovari görüntüler takdiri indirim gerekçesi olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : Yeni reform paketi Başkan Erdoğan KADEM 4. Olağan Genel Kurulu Bekir Bozdağ
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