Bakan Bozdağ'dan, HDP'li Paylan'ın teklifine tepki

HDP'li Paylan, 1915 olaylarıyla ilgili yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HDP'li Milletvekili Paylan'ın, 1915 yılında yaşanan olayları soykırım iftirasıyla niteleyen ve soykırım iftirasının tanınmasını isteyen kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına vermesinin millete, ecdada, devlete ve tarihe açık bir iftira olduğunu söyledi.

TBMM'nin millete, ecdada, devlete ve tarihe iftiraları içeren kanun teklifinin görüşüleceği yer olmadığını ifade eden Bozdağ, paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Meclis Başkanı'mız Sayın Mustafa Şentop'un, bu iftira teklifini işleme koymayarak müfteri milletvekiline aynen iadesi doğru karardır. Ayrıca bu teklif, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılamadır. Soykırım iftirasını kanun teklifine dönüştüren müfteri milletvekili Garo Paylan'ı ve buna izin veren HDP'yi kınıyorum."