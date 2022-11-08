Bakan Bozdağ'dan başörtüsü açıklaması!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Başörtüsü teklifi yakında TBMM'de. Muhalefet hazırlık aşamasında katkı vermeyeceğini söyledi.
08 Kasım 2022 Salı 12:19:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 12:19:00
Bakan Bozdağ, muhalefetin "başörtüsü" kararını açıkladı
Adalet Bakanı Bozdağ: Başörtüsü teklifi yakında TBMM'de. Muhalefet hazırlık aşamasında katkı vermeyeceğini söyledi.
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