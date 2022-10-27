VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çin'deki iPhone fabrikasında Kovid-19 gündemi: 300 bin işçi karantinada
Bakan Bozdağ: Yozgat 2023'te havalimanı ve yüksek hızlı trene kavuşacak
Başkan Erdoğan'dan NATO diplomasisi
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
“Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Türkiye sınırlarını aşıyor”
Putin'den nükleer silah açıklaması: Her zaman tehlike var!
Gamze'nin ölümünde anne ve baba ile 2 şüpheli adliyede
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Eski kocası dehşeti yaşatmıştı! Suç duyurusunda bulundu
AB ve Orta Asya liderleri ilk kez bir arada
İçişleri Bakanlığından, Ayvalık Belediyesi ile belediye iştiraki şirket hakkında soruşturma
ECB Başkanı Lagarde: Yüksek enflasyon, harcamalara ve üretime zarar veriyor
Fatih Sultan Mehmet madalyonu 38 bin sterline satıldı
Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı
Nefes-2 Operasyonu'nda 309 şüpheli yakalandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yıl sonu hedefimiz 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir
Maden kazası soruşturması: 25 gözaltı kararı
Türkiye'de 19. yılını dolduran BES son 10 yılda 17 kat büyüdü
Diyarbakır'da "Millet Kütüphanesi"nin temeli atıldı
Yeni birimlerin açılmasıyla aile hekimi başına düşen kişi sayısı azalacak
"Doğu Akdeniz'deki imkanlardan herkes faydalanmalı"
"İnmenin üç erken belirtisinde hemen 112'yi arayın" uyarısı
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: Liralaşma odaklı yaklaşım sergilenmeye devam e...
27 Ekim 2022 Perşembe 19:57:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 19:57:00

Bakan Bozdağ: Yozgat 2023'te havalimanı ve yüksek hızlı trene kavuşacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da düzenlenen Yozgat Tanıtım Günleri'nde konuştu. Bozdağ, "2023 Yozgat'ın, yüksek hızlı tren ve havalimanına kavuştuğu yıl olacak" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yozgat Tanıtım Günleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, Yozgat'ın tanıtımının ortak görev olduğunu söyledi.

Yozgat'ın, tarihi, kültürü, ekonomisi ve coğrafyasıyla, kazandırdıklarıyla önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Bakan Bozdağ, kentin her alanda öncü rol oynayan ilim, sanat ve siyaset insanları yetiştirdiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Bozdağ, "2023, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını gönülden tebrik ediyorum. 29 Ekim'den sonra başlayacak yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı olacaktır. Yozgatlıların da Türkiye Yüzyılı'nda hak ettikleri yeri layıkıyla alacaklarından hiç endişem yok" diye konuştu.

KENT, GELECEK YIL HAVALİMANI VE HIZLI TRENLE BULUŞACAK

Yozgat'ın 2023'te havalimanı ve hızlı trenle buluşacağını aktaran Bozdağ, bu yatırımların hizmete girmesinin Yozgat için önem arz ettiğini belirtti.

Bakan Bozdağ, konuşmasının sonunda Arif Nihat Asya'nın Yozgat ile ilgili şiirini okudu.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etiketler : Bakan Bozdağ Adalet Bakanı Bozdağ
Babalık yakıştı

Babalık yakıştı
Provalarda eşi yanında

Provalarda eşi yanında
Kıyafetleri miniklere umut olacak

Kıyafetleri miniklere umut olacak
Fotoşopla bacak uzatma modası

Fotoşopla bacak uzatma modası
Ailenin düetisyeni

Ailenin düetisyeni
İtalya'da evet!

İtalya'da evet!
Şarkıcı değil 'Avukat hanım' diyeceksiniz

Şarkıcı değil 'Avukat hanım' diyeceksiniz
Diyarbakır enerjisi

Diyarbakır enerjisi
2.5 saat canlı

2.5 saat canlı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX