Bakan Bozdağ: Yozgat 2023'te havalimanı ve yüksek hızlı trene kavuşacak

Adalet Bakanı Bozdağ, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yozgat Tanıtım Günleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, Yozgat'ın tanıtımının ortak görev olduğunu söyledi.

Yozgat'ın, tarihi, kültürü, ekonomisi ve coğrafyasıyla, kazandırdıklarıyla önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Bakan Bozdağ, kentin her alanda öncü rol oynayan ilim, sanat ve siyaset insanları yetiştirdiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Bozdağ, "2023, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını gönülden tebrik ediyorum. 29 Ekim'den sonra başlayacak yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı olacaktır. Yozgatlıların da Türkiye Yüzyılı'nda hak ettikleri yeri layıkıyla alacaklarından hiç endişem yok" diye konuştu.

KENT, GELECEK YIL HAVALİMANI VE HIZLI TRENLE BULUŞACAK

Yozgat'ın 2023'te havalimanı ve hızlı trenle buluşacağını aktaran Bozdağ, bu yatırımların hizmete girmesinin Yozgat için önem arz ettiğini belirtti.

Bakan Bozdağ, konuşmasının sonunda Arif Nihat Asya'nın Yozgat ile ilgili şiirini okudu.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı.