Bakan Bozdağ'dan açıklama: Talimatı aldık

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05 Ekim 2022 Çarşamba 13:46:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 14:08:00

Bakan Bozdağ: Talimatı aldık, Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." dedi.

Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında verdiği talimatı aldıklarını belirtti.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler : Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Cumhurbaşkanımızın grup toplantısı ANAYASA BAŞÖRTÜSÜ
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