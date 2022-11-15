Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'nde yapılan bombalı saldırısına ilişkin, "Bugün itibarıyla gözaltı sayıları 50'ye ulaşmış durumdadır." ifadesinde bulundu.
Bakan Bozdağ: Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'nde yapılan bombalı saldırısına ilişkin, "Bugün itibarıyla gözaltı sayıları 50'ye ulaşmış durumdadır." ifadesinde bulundu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili olarak gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığının bütçe görüşmeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili olarak gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi. Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:
"Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı.Hiç bir terör örgütü, Türkiye'ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak."
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