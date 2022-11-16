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16 Kasım 2022 Çarşamba 08:17:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 08:17:00

Bakan Bozdağ'dan mahkeme bastığını reddeden CHP'li Başarır'a tepki: Yalan söylüyorsunuz, kayıtlar ortada

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla açılan davanın duruşmasına ilişkin "Siz, mahkemenin çözüm kayıtlarını almadan açıklama yaptınız. Yalova Adliyesi'ni ziyaret ettiniz. Sayın Bakan gerçekten orada olanların tamamını incelediniz mi? Biz, mahkeme bastık mı?" sözlerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İnceledim. Yalan söylüyorsun." karşılığını verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmeleri yapıldı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 2021 yılı sonu itibarıyla AİHM'de Türkiye ile ilgili 6 bin 221 başvurunun sonuçlandığını belirterek, "76 ihlal dosyası var. Peki Avrupa Birliği ülkelerine baktınız mı, ihlalle sonuçlanan dosya ne kadar? Biz baktık, çıkardık; 338. Bizimle kıyas götürmez." değerlendirmesini yaptı.

Muhalefet milletvekillerinin "Doğruları konuşun." diye tepki göstermesi üzerine kısa süreli tartışma yaşandı.

İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında çocukların katledildiğini söyleyen Aydemir, "Bu imansız, kitapsız PKK'lılar bunu kabul etti. Duran Kalkan denen o vicdansız, insanlık düşmanı 'Kasım ayı bizim için eylem ayı. Başladık' dedi. Buna rağmen oradaki o çocukların katliamından sorumlu tutmama adına, sureti haktan gözüküp üstünü kapatacaklar. Böyle bir şey yok. Orada o katliamı yapan PKK kitapsızıdır. Bu millete, Kürt'e düşman olanlardır." görüşünü paylaştı.

- YALOVA BELEDİYESİNDEKİ "ZİMMET" DAVASININ DURUŞMASINDA YAŞANAN GERGİNLİK

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamaya müdahalesi nedeniyle "duruşma hakimlerine alenen hakaret" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından hakkında fezleke düzenlenen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Siz, mahkemenin çözüm kayıtlarını almadan açıklama yaptınız. Yalova Adliyesi'ni ziyaret ettiniz. Sayın Bakan gerçekten orada olanların tamamını incelediniz mi? Biz, mahkeme bastık mı?" diye sordu.

Bunun üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İnceledim. Yalan söylüyorsun." dedi.

- 3 CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA "DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI" ÇAĞRISI

Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkındaki davada CHP'li 3 milletvekilinin mahkeme heyetine yönelik eylemlerine değinen Bozdağ, "Yargıya karşı, yargı görevi yapan hakim ve savcılarımıza hakaret edilmesi, Yalova örneğinde olduğu gibi mahkeme heyetine karşı el kol sallanması ve hakaret içeren sözler söylenmesi asla kabul edilemez. Fotoğrafları, o görüntüleri izledikten sonra, salondan çıkıp o koridorlarda konuşanları, deşifreleri gördükten sonra ben Adalet Bakanıyım, Hakimler Savcılar Kurulunun başkanıyım, orada görev yapan hakime savcıya hakaret edene cevap vermek, haddini bildirmek benim vazifem." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekillerine çağrıda bulunan Bozdağ, "Türk mahkemelerini basanların, yargıçlarımıza, savcılarımıza el kol sallayıp onlara hakaret edenlerin lütfen dokunulmazlığını kaldırın. El salladıkları yargının huzuruna bunları çıkarın." diye konuştu.

'FETÖ İLE MÜCADELEYİ EN ÜST DÜZEYDE YAPAN ADAMIM'

Bakan Bozdağ, 2011 yılında TBMM Genel Kurulu'nda, Fethullah Gülen ile ilgili sözlerini hatırlatan muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine şöyle cevap verdi:

"FETÖ hain bir terör örgütüdür. Bu ülkeye kast etmiştir. O konuşmamı hiç gündemden düşürmüyorlar. O sözler o dönemde söylenmiş sözler. Ama keşke söylememiş olsaydım. Ben FETÖ'yü yargıdan silen, FETÖ ile mücadeleyi en üst dizeyde yapan adamım. Bizim abdestimizden kimsenin şüphesi olmasın. Terör örgütü FETÖ/PDY'nin o zaman terör örgütü olduğuna dair bir mahkeme kararı yok. Bir başka şey yok. Türkiye'de hiçbir kimse FETÖ'ye terör örgütü dememiş. Sadece bizim dönemde değil, bizden önce cumhurbaşkanlığı yapmış merhum Demirel, hayatta olan Sezer, merhum Turgut Özal ve başbakanların hepsi, önceki bakanların hiçbiri terör örgütü dememiş. Hiçbir parti genel başkanı da dememiş. Hiçbir partinin temsilcisi de dememiştir. İlk defa FETÖ/PDY'ye, önce 'Haşhaşi', sonra 'legal görünümlü illegal yapılar', sonra 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü' diyen başbakan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunların altında da MGK üyesi olarak benim imzam vardır. Şerefle attığım bir imzadır."

'BENİM GÖREVİM HAKİMLERİ KORUMAKTIR'

Muhalefetin, hakimlere yönelik, 'sarayın hakimleri' sözlerine sert tepki gösteren Bakan Bozdağ, "Bunu kabul etmiyorum. Hakimlerimize, 'sarayın hakimleri' benzetmesi hakimlerimize yapılan büyük bir haksızlıktır. Kimsenin de haddi değildir. Haddi olmayanlara da hadleri bildirilir. Hakimlerimiz gece gündüz çalışıyor. Benim görevim onları korumaktır" dedi.

Etiketler : TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Bakan Bozdağ FETÖ/PDY
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