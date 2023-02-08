"İhmali olanlar hesabını verecek"

Bakan Bozdağ: İhmali, kusuru olanlar varsa hepsi hesabını verecek
Kaynak: TRT Haber
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Önceliğimiz enkaz altındaki insanlarımızı kurtarmak. Arkasından yargı süreci devam edecek. İhmali, kusuru olanlar varsa hepsi hesabını verecek." dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da konuştu.
Yıkılan yapılarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, şunları söyledi:
"Diyarbakır Başsavcısı Mustafa Çelenk zaten takibe başladı. Ama şu anda önceliğimiz kurtarma çalışmaları, enkaz altındaki insanlarımızı kurtarmak. Sonra arkasından yargı süreci devam edecek. İhmali, kusuru, kastı olan varsa hepsi bunun hesabını verecek. Kimsenin yanına yaptığı yanlış bırakılmayacak. Bundan emin olun."
Her adımın bir zamanlaması olduğunu belirten Bozdağ, "Şimdi acımız var, enkaz altında bir sürü canımız var. Bizim önceliğimiz bunlar. Zaten yargı ile ilgili süreci savcılar takip ediyor, onlar gereğini yapacaklar" diye konuştu.
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