Bakan Bozdağ: Deprem bölgesinde başsavcılıklar ve kolluk çalışmalarını artırdı
Kaynak: AA
Adalet Bakanı Bozdağ, "Hırsızlık ve yağma hadiseleri az da olsa görülmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk çalışmalarını artırdı. Yasalarımız eksiksiz uygulanmaktadır." açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hırsızlık ve yağma hadiseleri az da olsa görülmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk çalışmalarını artırdı. Yasalarımız eksiksiz uygulanmaktadır." açıklamasında bulundu.
Bozdağ, "Sorumlularla ilgili her tür tedbir kararlarının (gözaltı, tutuklama, yurt dışına çıkış yasağı vs) alınması konusunda gerekenler yapılmaktadır." dedi.
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