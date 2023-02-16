Bakan Bozdağ: Delillerin karartıldığı iddiası kocaman bir yalan
Malatya'da meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler sonrası Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, delillerin karartıldığı iddiasının kocaman bir yalan olduğunu ifade etti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde:
"(Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalar) İnşasında, denetiminde, kullanımında sorumluluğu olan hereksin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir."
"(Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalar) İnşasında, denetiminde, kullanımında sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir."
"(Depremde yıkılan binalar)Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te delil tespit işlemleri tamamlanmıştır. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır."
"Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 54 şüpheli tutuklandı."
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