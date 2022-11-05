Bakan Bozdağ: Bizim gündemimiz Türkiye Yüzyılı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de iktidarın tek sabinin millet olduğunu söyledi.

Demokrasiye tankları yürüterek balans ayarı verme döneminin tarihe karıştığını vurgulayan Bozdağ, milletin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle hem cumhurbaşkanını hem de yürütme organını seçebildiğini kaydetti.

Altılı masanın parlamenter sisteme geçişle Türk milletinden cumhurbaşkanını ve yürütme organını seçme hakkını almak istediğini ifade eden Bozdağ, altılı masanın milletin iradesine güvenmediğini dile getirdi. Altılı masayı eleştiren Bozdağ, "Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz bunlar daha masanın etrafında keyif çatıyorlar. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, gündem bir türlü oraya gelmiyor." diye konuştu.

"MİLLET, KUKLA BİRİNE RIZA GÖSTERMEZ"

Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bunlar esasında Türkiye'yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı aramıyorlar. Neyi arıyorlar? Yönetimlerine rıza gösterecek, onlara emir eri olmayı kabul edecek kukla bir cumhurbaşkanı adayı arıyorlar. Altı kişinin patronu olmayı kabul eden, onlara emir erliği taahhüdünde bulunan bir kuklanın Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığına aday olmasını ve cumhurbaşkanı olmasını siz kabul eder misiniz? Bu millet, Recep Tayyip Erdoğan gibi 'O Biden ise ben de Erdoğan'ım.' diyen, dünyaya bu milletin hakkı, hukuku için meydan okuyan bir lideri gördükten sonra kukla birine rıza göstermez. Onlar görmüyorlar, çaresizler."

Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türk milletini güçlendirdiğini dile getirdi.

AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin büyük değişim ve dönüşüm yaşadığını aktaran Bozdağ, insansız hava araçlarının, yerli ve milli otomobil Togg'un da arasında bulunduğu çok sayıda yatırımın hayata geçirildiğini anlattı.

"İKTİDARA İCAZETİ AMERİKA'DAN, LONDRA'DAN ALAMAZSIN"

Bakan Bozdağ, siyasi istikrar ve güçlü iktidarla Türkiye'nin büyüdüğünü, bu istikrarın ve güçlü iktidarın bozulmak istendiğini ifade etti.

Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatinin yanında olduklarını dile getiren Bakan Bozdağ, güven ortamını bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Adalet Bakanı Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gündemimiz Türkiye Yüzyılı. Bizim gündemimiz Togg. 'Uzay istasyonuna ilk Türk astronotunu 2023'ün Mart'ında göndereceğiz' bizim gündemimiz. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz' bizim gündemimiz. Onların gündemi ne? Amerika'da mı hamburger yiyeyim, yoksa Londra'da mı hamburger yiyeyim? Hamburgerde bir şey var. Adam Türkiye'deki hamburgeri de beğenmiyor, Amerika'ya gidiyor. Yetmedi, Londra'ya gidiyor. Bu hamburgerin kerametini bizim de öğrenmemiz lazım. Hamburgerler siyasetçiye güç vermez. Seçim Londra'da yapılmayacak, New York'ta, Washington'da, Berlin'de, Paris'te yapılmayacak. Seçimde Türk vatandaşları oy kullanacak. Yanılma, Macron ya da Biden oy kullanmıyor. Türk milletinin asil evlatları oy kullanıyor. İktidara icazeti Amerika'dan, Londra'dan, kimden almak istediğini bilmiyoruz ama onların hiçbirinden alamazsın. İktidarı kurma, değiştirme, birinin yolunu iktidara açma gücünün sahibi sadece aziz Türk milletidir. Bilmeyen öğrensin. Öğrenecektir bunlar da."

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİREN BOZDAĞ, ŞUNLARI AKTARDI:

"'Erdoğan sizden korkuyor mu?' diye soran bir gazeteciye 'Galiba' diyor, 'Evet, benden korkuyor.' diyor. 'Meydan okuyorum, televizyona gel diyorum, gelmiyor.' diyor. Yani Cumhurbaşkanımız defalarca dedi ki 'Çık aday ol.' Yalova'dan diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu lütfen çıkın 'Ben adayım.' deyin de Sayın Cumhurbaşkanımızın korktuğu bir başına gelsin ama bir türlü çıkıp adayım demiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Hodri meydan, gel kozlarımızı milletin hakemliğinde, siyasetin meydanında paylaşalım. Vatandaş kararını versin.' diyor. O hemen sıvışıyor, 'Gel televizyonda tartışalım.' diyor. Siyasetin meydanı ekranlar mı, yoksa sandık mı?"

Toplantıya AK Parti Yalova Milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ve partililer katıldı.