Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığı'na önümüzdeki hafta sunulacak. Teklif, TBMM'de imzaya açıldı. Hayırlı olsun. Meclis'te grubu ve üyesi bulunan siyasi partilerimizi ve her bir milletvekilimizi, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması için anayasal güvence getiren; aileyi, neslimizi ve geleceğimizi koruyan hükümleri içeren kanun teklifine 'kabul' oyu vermeye davet ediyorum. Bu önemli kanun teklifinin, milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin vereceği destekle Meclisimizde kabul edileceğini umut ediyorum. Gelin 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kabul etmenin onurunu birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'Lİ ZENGİN: İMZAYA AÇTIK



AK Parti Grup Başkanvekili Zengin de Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili, "Anayasa değişiklik teklifimizi AK Parti Grubu olarak bugün imzaya açtık. Aynı zamanda Cumhur İttifakı olarak imzaya açtık. Haftaya Meclis'e sunacağız" dedi.