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29 Ağustos 2023 Salı 17:31:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 17:31:00

Bakan Bolat'tan yoğun diplomasi trafiği: Irak Başbakanı ile görüştü

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesine ilişkin, "Sayın Başbakan'ın çalışma izinleri, vizeler, bankacılık, sınır kapıları ve ithalat uygulamaları dahil firmalarımızın ticaret ve yatırım süreçlerine ilişkin her konuda kolaylaştırıcı adımları hayata geçirmek üzere kararlılığı bizleri son derece memnun etti." ifadesini kullandı

Bolat, sosyal medya hesabından, iş dünyası çatı kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte Irak'a yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Irak Başbakanı es-Sudani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bolat, "Bölgemiz için stratejik önemi haiz Kalkınma Yolu Projesi bağlamında yakın işbirliği halinde çalışmayı arzuladığımızı ve başta müteahhitlik sektörümüz olmak üzere Irak'ın gelişimine katkı sağlayacak tüm projelerde firmalarımızın aktif rol oynamaya hazır olduğunu ifade ettik. Sayın Başbakan'ın çalışma izinleri, vizeler, bankacılık, sınır kapıları ve ithalat uygulamaları dahil firmalarımızın ticaret ve yatırım süreçlerine ilişkin her konuda kolaylaştırıcı adımları hayata geçirmek üzere kararlılığı bizleri son derece memnun etti." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat, firmaların da görüşmede işbirliği taleplerini bizzat Başbakan es-Sudani'ye aktarma fırsatı bulduğuna işaret ederek, "Sayın Başbakan'a firmalarımıza güveni ve iş insanlarımızın sorunlarının çözümüne ilişkin güçlü iradesi, ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesine dönük destekleri ve göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Irak Ticaret Bakanı Etir Davut Selman ile de bir araya geldiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"İş dünyası temsilcilerimizin de hazır bulunduğu toplantıda, 2022 yılında Türkiye-Irak ticaret hacmimizin rekor düzeye ulaşmasından, Irak'ta ticaret, yatırım ve müteahhitlik sektörlerinde lider ülke olmaktan duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ticaret hacmimizi daha da artırmaya ve firmalarımızın karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeye yönelik planlı bir çalışma yürütmek ve özel sektörlerimizi daha yakın diyaloğa teşvik etme konularında mutabık kaldık. Önümüzdeki dönemde de ikili ilişkilerimizde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi için karşılıklı ziyaretlerimizi sıklaştıracağız."

Etiketler : ticaret bakanı ırak türkiye
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