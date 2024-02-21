Bakan Bolat'ın acı günü!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın babası Şevki Bolat, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve ailesinin acı günü.
Bakan Bolat, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ve iş adamı Hayri Bolat'ın babası Şevki Bolat, vefat etti.
Şevki Bolat'ın İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.
Merhum Bolat'ın cenazesi 22 Şubat'ta öğlen namazına müteakiben Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nden kaldırılacak.
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