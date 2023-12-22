Bakan Bolat, Moldova Başbakan Yardımcısı Alaiba ile serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesini görüştü

Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta, Alaiba ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantı kapsamında, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi ve ikili ticaretimiz, karşılıklı yatırımlar ve turizm sektörü başta olmak üzere işbirliği alanlarını ele aldık ve ileriye dönük bir yol haritası çizilmesinde mutabık kaldık." ifadesini kullandı.