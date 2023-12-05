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05 Aralık 2023 Salı 11:43:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 11:43:00

Bakan Bolat: Katar'la 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar'la 5 milyar dolarlık ticaret hacminin hedeflendiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar'la imzalanan Ticari Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (TEPA) yürürlüğe girmesiyle birlikte orta vadede ikili ticaretin 5 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti

Bolat, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan tarafından bu yıl ikinci kez Katar'a gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Türkiye ile Katar arasındaki ortaklığın güçlendirilmesine olan bağlılığın ortaya konulduğunu aktaran Bolat, "Doha'da gerçekleştirilen EXPO 2023 Fuarı çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğini yaptığı Türk pavilyonunu ziyaret etmişlerdir. Katar Emiri Şeyh Tamim ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında, TEPA'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte orta vadede ikili ticaretin 5 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : katar türkiye ticaret dolar
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