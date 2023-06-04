Bakan Bolat ilk toplantısını yaptı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakan yardımcıları ve birim amirleriyle ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakan yardımcıları ve birim amirleriyle "bismillah" diyerek çalışmaya başladıklarını kaydetti.
Bakan Bolat, paylaşımında, "Paydaşlarımız ile istişare içinde ülkemizin her bir ferdinin refahını artırmaya yönelik canla başla çalışacağız ve Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Gayret bizden tevfik Allah'tan." ifadesini kullandı.
- Macaristan'dan Bakan Fidan'a tebrik telefonu
- 2 PKK'lı terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
- Bakan Bolat ilk toplantısını yaptı
- MSB: PKK'ya ait 2 bin 160 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi
- Başkan Erdoğan'dan Hindistan'a başsağlığı mesajı
- Sürücünün kontrolünden çıkan araç lokantaya daldı