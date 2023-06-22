Bakan Bolat: İhracatımızda 2 yılda 86 milyar dolarlık artış yaşandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, siyasi istikrar ve güven olduğu sürece ekonominin daima yükseleceğini belirterek, "İstikrarı ve güveni kaybetmediğimiz müddetçe daima ileriye, yükseğe doğru tırmanacağız. 2024 yılında ekonomimizi büyüme patikasında devam ettirmeye, enflasyonla mücadele etmeye bütün gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'nın Ereğli ilçesine geldi. Bakan Bolat ilk olarak AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra ilçe esnafı, Belediye Başkanlığı ve MHP İlçe Başkanlığı ziyaretinde bulunan Bakan Bolat, Ticaret ve Sanayi Odası'nda STK başkanları ile bir araya geldi. Burada toplantı öncesinde konuşan Ömer Bolat, Ereğli'nin son 20 yılda çok güzel bir ilerleme sağladığını görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bakan Bolat, Covid-19 salgınının dünyada 100 yılda olan çok ağır bir kriz olduğunu ifade ederek, "Türkiye dünyada en az ölümlerin yaşandığı, krizi en başarılı yöneten ülkelerin başında geldi. Ekonomisini de en az hasarla bu girdaptan çıkaran ülke Türkiye'ydi. Nitekim birkaç aylık bir üretim kaybından, işsizlik artışından sonra Türkiye yaklaşık 2,5 senedir ihracata, yerli üretime mal yetiştiremez hale geldi. Bu istihdama da yansıdı. Covid'in başından bugüne kadar olan süreçte yaklaşık 6 milyondan fazla insanımız iş buldu. Aynı şekilde ihracatımızda yaklaşık 168 milyar dolardan 254 milyar dolara yani 86 milyarlık bir artışı 2 senede başardık. Bu neyi gösteriyor? Demek ki istikrarlı, güçlü ve dirençli bir ekonomi zaman zaman şoklar karşısında ya da geçici kriz karşısında çok iyi direnç gösterebiliyor ve diğer ülkelere kıyasla daha hızlı yükselebiliyor. Nitekim 6 Şubat tarihinde Anadolu coğrafyasının hatta dünyanın karşılaştığı en yıkıcı ve gerçekten büyük acılara sebep olan deprem felaketini yaşadık. 51 bin şehidimiz oldu. 11 vilayetimiz 13-14 milyon insanımız bu depremden etkilendi. Hatta depremin sarsıntıları buralarda, Konya'da bile hissedildi. Gerçekten burada hissedilen bile ürkütücüydü. Allah'a çok şükür 11 vilayete yayılmış depremin yıkıntıları, sarsıntılarını da Türkiye aradan geçen 3-4 aylık süre zarfında çok hızlı bir şekilde devletimiz ve milletimizin gösterdiği büyük iş birliği ve alicenaplıkla kısmen atlatmayı başardık. Şimdi oralarda yiyecek, içecek ve barınma sorunu geçici olarak halledildi. Kalıcı konutların da inşası bütün hızıyla devam ediyor" dedi.

"ŞİMDİ ARTIK ÇALIŞMA, İŞ YAPMA, ÜRETME, İHRACAT YAPMA, YATIRIM YAPMA ZAMANI"



14 ve 28 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en zor, en çetin 2 seçimini geride bıraktıklarını ifade eden Bolat, "Bu seçim sonucunda hamdolsun Cumhur İttifakı büyük bir üstünlük sağladı. 28 Mayıs akşamından itibaren ülkemizde ciddi bir rahatlama meydana geldi. İnsanlar seçimin gerginliği ve belirsizliğini geride bırakmanın rahatlığıyla ileriye umutla, güvenle bakmaya başladı. 6 gün geçmeden kabine açıklandı. Hamdolsun vatandaşlarımız parti ayırt etmeksizin bu kabineye ve Cumhurbaşkanımıza güvenlerini, yüksek beklentilerini gösterdi. Bunu görmekten de büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü siyasi istikrar ve güven olursa ekonomi daima yükselir. Ekonomi yükselince halkımız rahat eder, satın alma gücü, refah düzeyi artar, işsizlik azalır, ihracat gelişir. Şimdi artık çalışma, iş yapma, üretme, ihracat yapma, yatırım yapma zamanı. Bu noktada her şey gayet açık ve olumlu seyrediyor. İstikrar, güven ekonomimizin, ülkemizin 2 sihirli kavramı. Biz istikrarı ve güveni kaybetmediğimiz müddetçe daima ileriye, yükseğe doğru tırmanacağız. Bundan hiç şüphemiz yok. Halkımız hükümetimize güvenmeye devam etsin. Kabine üyelerimiz Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 7/24 çalışan bir kabine. Herkes işine 4 elle sarılmış durumda. 2024 yılında ekonomimizi büyüme patikasında devam ettirmeye, enflasyonla mücadele etmeye bütün gücümüzle çalışıyoruz. Yatırımlar devam ediyor, hiç kesilmedi ve bu noktada fiyat artışlarının da yavaşladığını memnuniyetle görüyoruz. 2022'nin Ekim ayında yıllık bazda yüzde 85,5'a tırmanan TÜFE oranı 3 Haziran'da TÜİK'in açıkladığı rakamla yüzde 39,5 bandına geriledi. Hükümetin öncelikleri arasında hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele var" diye konuştu.