Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: İhracatta rekor!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaşanan deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatın dayanıklı seyrini sürdürdüğüne işaret ederek, "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek ağustos ayı ihracat değerine ulaştık." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından ağustos ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu:

Yaşanan deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatın dayanıklı seyrini sürdürdüğünü bildiren Bolat, "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek ağustos ayı ihracat değerine ulaştık. Ticaret Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde ihracatımızın menzilini ve hacmini büyütme, ticaret diplomasimizi güçlendirme ve ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşadığımız deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatımız dayanıklı seyrini sürdürmektedir.



Ağustos ayında ihracatımız %1,6 oranında artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek Ağustos ayı ihracat değerine ulaştık.... pic.twitter.com/uRniK0jdQG — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) September 4, 2023

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından ağustos ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yaşanan deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatın dayanıklı seyrini sürdürdüğünü bildiren Bolat, "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek ağustos ayı ihracat değerine ulaştık. Ticaret Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde ihracatımızın menzilini ve hacmini büyütme, ticaret diplomasimizi güçlendirme ve ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

12 aylık ihracat yüzde 1,2 arttı

Ticaret Bakanlığından ihracat rakamlarına ilişkin yapılan açıklamada da yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ağustos ayı ihracatıyla önemli sektörlerde 8 aylık performans gücünün korunduğu aktarılarak, "Ocak-ağustos döneminde ihracatımız 6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketine rağmen, dünya ekonomisinde durgun bir seyir izleyen üretim ile ticaret hacmine ve ayrıca dünya ticaret fiyatları ile emtia fiyatlarındaki ciddi düşüşe rağmen geçtiğimiz yılki seviyesine yakın 164 milyar 907 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ağustos ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat ise yüzde 1,2 oranında artış ile 253 milyar 574 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında ikinci çeyrekte mal ihracatını artıran 3 ülkeden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ülkenin yüzde 2,3 artışla, Fransa'nın ardından ikinci çeyrekte ihracatını artıran ikinci ülke konumunda olduğu bildirildi.

Açıklamada, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, motorlu kara taşıtları ihracatının yüzde 19,4 artarak 19 milyar 890 milyon dolar, kazan ve makine ihracatının yüzde 16,1 artarak 16 milyar 571 milyon dolar, elektrikli makina ve cihaz ihracatının ise yüzde 16,9 artarak 9 milyar 983 milyon dolar olduğu belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Kaydedilen bu başarıda, kararlılıkla uygulanan ihracata dayalı büyüme modeli, ihracatçılarımızın fedakar çalışmaları, Ticaret Bakanlığımız, Eximbank ve Merkez Bankamızın ihracata ilk hazırlıktan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine, dış pazarda tutunup markalaşmadan, yüksek katma değerli ürün ihracatına kadar katkılarının önemli rolü olmuştur. Önemli bir diğer gelişme ise katma değerli ihracattaki artıştır. Bu kapsamda 2022 yılında yüzde 36,9 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı, bu yılın 8 ayında yüzde 40,6'a yükselmiştir. Bakanlık olarak depremin ihracatımız üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Depremin ilk etkisi ile 2023 yılı şubat ayında ihracatımız yüzde 6,7 daralmıştı. Deprem bölgesindeki illerimize daha yoğun bir şekilde olmak üzere, deprem hariç illerimizde de ihracatın dolaylı olarak etkilendiği gözlenmektedir."

İthalat yüzde 6,3 azaldı

Ağustosta ithalatın yüzde 6,3 azalışla 30 milyar 494 milyon dolar olduğu bildirilen açıklamada, "Ocak-ağustos dönemde ise ithalat toplamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla 247 milyar 321 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalattaki dönemsel artış, önemli oranda işlenmemiş altın ithalatından kaynaklanmakta olup, nitekim bu dönemde işlenmemiş altın ithalatı 13,5 milyar dolar artışla 8 ayda toplam 22 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda altın hariç ithalat, ocak-ağustos döneminde yüzde 2,3 gerilemeyle 224 milyar 545 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ithalattaki artışın temel belirleyicisi olan enerji ithalatı ise bu dönemde yüzde 27,8 gerilemeyle 46 milyar 418 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türk lirasıyla yapılan ithalattaki artış oranı da dikkat çeken bir diğer önemli gelişme olarak gözlenmektedir. Ocak-ağustos döneminde Türk lirası ile ithalatımız yüzde 150,8 artarak 361 milyar 585 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Bu artış ödemeler dengesinin finansmanı açısından olumlu bir gelişmedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, dış ticaret açığının ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 27,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 azalarak 8 milyar 875 milyon dolar olduğuna işaret edilerek, "Altın hariç tutulduğunda ise dış ticaret açığında, temmuz ayına göre yüzde 41,9, 2022 yılının ağustos ayına göre yüzde 37,1 gerileme gözlenmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İhracatçılara Eximbank vasıtasıyla 2022 yılında 45 milyar dolar, 2023 yılı 8 ayında toplam 25,8 milyar dolar destek sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eximbank'ın sermayesi yakın zamanda 6,8 milyar lira artırılmış ve toplam sermaye 20,6 milyar liraya çıkmıştır. Bu 6,8 milyar liralık artışın krediye çarpan etkisi en az 70 milyar liralık bir kaynak olmuş ve ihracatçılarımıza daha fazla kredi verme imkanı sağlanmıştır. Bakanlığımızın sağlamış olduğu desteklerin yanı sıra Merkez Bankamızın ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla son dönemde aldığı kararların ihracatımıza olumlu yansıyacağı değerlendirilmektedir. Önümüzdeki süreçte, ticaret diplomasimizi güçlendirme, ihracatımızın menzilini ve hacmini büyütme ve ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma hedeflerimiz doğrultusundaki çalışmalar karalılıkla sürdürülüp, bu nihai hedefler doğrultusunda üretim, yatırım ve ihracata yönelik desteklerin etkin ve verimli bir şekilde sunulması amacıyla çalışmalara devam edilecektir."

Ticaret Bakanlığı ağustos ayı veri bültenini yayımladı

Ticaret Bakanlığının ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

Genel Ticaret Sistemi (GTS) esas alınarak hazırlanan verilere göre geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 3,2 azalarak 52 milyar 114 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 21,2 azalışla 8 milyar 875 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, ağustosta yıllık bazda 5,5 puan azalışla yüzde 70,9, enerji verileri hariç tutulduğunda 3,1 puan düşüşle yüzde 79,7, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise sabit kalarak yüzde 91,3 olarak hesaplandı.

Ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 0,4 azalışla 164 milyar 907 milyon dolara düştü. İthalat ise yüzde 3,5 artışla 247 milyar 321 milyon dolar olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 1,9 artışla 412 milyar 228 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocak-ağustos döneminde yüzde 12,1 artarak 82 milyar 414 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı aynı dönemde yüzde 66,7 olarak hesaplandı.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 3,3 azalış ve 11 milyar 162 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 2,5 artış ve 7 milyar 533 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 25,7 artış ve 2 milyar 647 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94,7 (20 milyar 470 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,4 (726 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,4 (307 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 783 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 322 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 91 milyon dolarla Irak geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 46,3 olarak kaydedildi.

Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 520 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 814 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 463 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat yüzde 15,6 azalış ve 21 milyar 824 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, yüzde 19,9 artış ve 4 milyar 520 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 44,1 yükseliş ve 4 milyar 134 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 84 ile imalat sanayisi (25 milyar 609 milyon dolar), yüzde 10,7 ile madencilik ve taş ocakçılığı (3 milyar 262 milyon dolar), yüzde 2,8 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (864 milyon dolar) olarak belirlendi.

Ağustosta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3 milyar 828 milyon dolarla Çin, 3 milyar 420 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 556 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 60,8 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 8 milyar 539 milyon dolarla Avrupa Birliği, 7 milyar 921 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 5 milyar 720 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak hesaplandı.