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Havalimanı ve gümrük kapısında uyuşturucu operasyonu
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27 Kasım 2023 Pazartesi 09:07:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 09:07:00

Bakan Bolat duyurdu! İstanbul Havalimanı ve Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

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Bakan Bolat, 'İstanbul Havalimanında, 10 kilo 520 gram kokain 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere toplam 20 kg kokain; Ceylanpınar Gümrük Kapısında, 3 kilo 450 gram captagon 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.' dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İstanbul Havalimanında, 10 kilo 520 gram kokain 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere toplam 20 kg kokain; Ceylanpınar Gümrük Kapısında, 3 kilo 450 gram captagon 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ömer bolat istanbul havalimanı ceylanpınar gümrük kapısı uyuşturucu operasyon
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