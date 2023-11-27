Havalimanı ve gümrük kapısında uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İstanbul Havalimanında, 10 kilo 520 gram kokain 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere toplam 20 kg kokain; Ceylanpınar Gümrük Kapısında, 3 kilo 450 gram captagon 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.' dedi.

Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza Ekiplerince yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.



Yapılan operasyonlar neticesinde:

İstanbul Havalimanında,



10 kilo 520 gram kokain

9,5 litre sıvı kokain olmak üzere toplam 20 kg kokain;



Ceylanpınar Gümrük Kapısında,

3 kilo 450... pic.twitter.com/mxjk0rj8eI