Havalimanı ve gümrük kapısında uyuşturucu operasyonu

Bakan Bolat duyurdu! İstanbul Havalimanı ve Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu
Bakan Bolat, 'İstanbul Havalimanında, 10 kilo 520 gram kokain 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere toplam 20 kg kokain; Ceylanpınar Gümrük Kapısında, 3 kilo 450 gram captagon 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.' dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İstanbul Havalimanında, 10 kilo 520 gram kokain 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere toplam 20 kg kokain; Ceylanpınar Gümrük Kapısında, 3 kilo 450 gram captagon 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.' dedi.
Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza Ekiplerince yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) November 27, 2023
Yapılan operasyonlar neticesinde:
İstanbul Havalimanında,
10 kilo 520 gram kokain
9,5 litre sıvı kokain olmak üzere toplam 20 kg kokain;
Ceylanpınar Gümrük Kapısında,
3 kilo 450... pic.twitter.com/mxjk0rj8eI
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