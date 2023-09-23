Bakan Bolat duyurdu: Başvuranlara 400 bin lira ekipman, makine ve hibe desteği veriyoruz

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir'e gelen Bolat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Bolat ve Yılmaz, daha sonra Cacabey Meydanı'ndaki 36. Ahilik Haftası kutlamalarının resmi kapanış törenine katıldı.

Türk Yıldızları, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen programda gökyüzüne ay yıldız çizdi.

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Bölüğü tarafından konser verildi, şed kuşatma töreni canlandırıldı.

Burada konuşan Bakan Bolat, Ahiliğin tarihte kalmış bir yapılanma olmadığını, özünü Türk İslam medeniyetinden aldığını, ilke ve değerleriyle bir felsefe, bir anlayış ve hayat rehberi olduğunu söyledi.

Ahiliğin bugünkü esnaf odaları, ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsalarının temelini oluşturduğunu anlatan Bolat, şunları kaydetti:

"Ahiliğin günümüzdeki temsilcileri olan esnaf ve sanatkarlarımız alın terleriyle zorlu iktisadi yaşamda ayakta kalmaya, güçlenmeye, gelişmeye gayret ediyor. Bizler de esnafımızın omuzlarındaki yükleri azaltmak için hükümet olarak, bakanlık olarak canla başla 7/24 çalışmaya, onların hizmetinde olmaya gayret ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki esnaf, toplumun mayasıdır. Esnaf bu toplumun kendisidir. Bu hususta sizlere bazı rakamlar vermek istiyorum. 2002 yılında esnafımız için kullandığımız kaynak miktarı 151 milyon liraydı. Son 20 yılda kullandırılan kaynakların toplamı 416 milyar liraya ulaştı. Tam 300 katı bir kaynaktan bahsediyoruz. Aynı şekilde faiz indirimli kredilerin sübvansiyonu olarak da 246 milyar lira sübvansiyon hükümetimiz tarafından esnafımıza tahsis edildi. Bu rakam 2002'de sadece 50 milyon liraydı. Bunun dışında Halkbank tarafından, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) aracılığıyla kullandırılan faiz indirimli kredilerin limiti, 2002 yılında 5 bin liraydı. Şu anda burada üst limit 500 bin lira. İş yeri edindirme, taşıt edindirme kredileri için de şu anda üst limit 1,5 milyon lira olarak kullanılmaktadır. Helali hoş olsun. Esnaflarımız, vatandaşlarımız için yaptığımız, verdiğimiz tüm gayretler, hizmetler ve finansmanları büyük bir iftiharla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz."

Bolat, esnaf kefalet kooperatifi sayısının 402'den 1000'e yaklaştığını, genç girişimci kredisinin üst limitinin 300 bin liraya yükseltildiğini ve yaş sınırının da 35'e çıkartıldığını ifade etti.

Deprem bölgesindeki esnafın da vadesi gelen ya da ödeyemedikleri kredilerinin 6 ay ertelendiğini hatırlatan Bolat, buna ilave 6 ay daha ertelemenin yapıldığını aktardı.

Bakan Bolat, çiftçi, esnaf, memur, emekli, işçi, genç, kadın, yaşlı, engelli, çocuklar için her zaman eser ve hizmetler yapmaya, onların hayatını kolaylaştırmaya var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

"TÜRKİYE 21 YILDA 4,5 KAT BÜYÜDÜ"



21 yıl boyunca 17 seçim kazandıklarını belirten Bolat. kendilerine güvenenlere layık olmaya gayret edeceklerini kaydetti.

Bolat, 21 yılda Türkiye'yi tam 4,5 kat büyüttüklerini vurgulayarak, "230 milyar dolar milli gelirden 906 milyar dolara ve bu yıl da inşallah 1 trilyon doları aşan bir milli gelire ulaştırdık. Kişi başı milli geliri 3 bin dolardan 10 bin 600 dolara ulaştırdık. İnşallah bu yıl 11 bin dolar milli geliri de aşacağız. G20, OECD gibi ülkeler liginde en hızlı büyüyen ülkeler arasında ilk 2-3 sıralamaları içinde yer alıyoruz. Türkiye artık Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ortaya koyduğu çalışma aşkıyla, kurduğu kabinelerle, dünyanın en yeni, modern altyapıları, üstyapıları hızla gelişen sanayisi, tarımı, hizmetleri, eğitim düzeyi, eğitimli iş gücü, sağlıkta, enerjide, savunmada, çevrede lojistikte hava ve kara yolu, demir yolları taşımacılığında rekabetçi sektörleriyle bölgesinde lider, dünyada saygı duyulan, dikkate alınan saygın bir ülke konumuna ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Bugünün Türkiye'sinin dünün Türkiye'sinden çok iyi durumda olduğunu anlatan Bolat, şöyle devam etti:

"Son olarak 2 müjde vermek istiyorum, TESKOMB vasıtasıyla Kırşehir esnafımıza inşallah ihtiyaç duydukları finansman için yeni bir paket hazırladık. TESKOMB vasıtasıyla Kırşehir Esnaf Kefalet Birliği'nin hesabına yatıracağız. Esnafımız için hayırlı, uğurlu olsun. Bir de kadınlarımız için bir müjdemiz var, Ticaret Bakanlığı olarak kadın kooperatiflerinin daima yanındayız. Ticaret Bakanlığımıza başvururlarsa onlara 400 bin lira ekipman, makine, hibe desteği veriyoruz. Fuarlara katılmak için 60 bin lira destek veriyoruz. Çalıştırdıkları bir personel için 136 bin lira, 2 personel için de 274 bin lira yıllık hibe desteği veriyoruz. Kadınlarımız üretime katılsın, para kazansın, geçimlerine katkı olsun diye Ticaret Bakanlığı olarak onların da hizmetindeyiz, emrindeyiz."

Konuşmasının ardından Ahilik kaftanı giydirilen Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından ödül verildi.

Yılın Ahisi Ferhat Murat Baykalı'ya kaftan giydirildi, yılın kalfası Levent Çakmak ve yılın çırağı Emre Gülşen'e de ödül verildi.