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Bakan Bolat duyurdu: 119,7 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirildi
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26 Kasım 2023 Pazar 20:29:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 20:29:00

Bakan Bolat duyurdu: 119,7 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'ndaki iki araçta 119,7 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin kara, hava ve deniz gümrük kapılarında aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bakan Bolat, paylaşımında "Esendere Gümrük Kapısında görev yapan Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yurda giriş yapan iki araçta gerçekleştirilen kontrollerde 119,7 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirilmiştir. Başarılı operasyon dolayısıyla, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : uyuşturucu ele geçirme Hakkari Gümrük Kapısı afyon sakızı
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