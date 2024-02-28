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Bakan Bolat: Dış ticaret açığındaki düşüş eğilimi sürüyor
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28 Şubat 2024 Çarşamba 16:23:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 16:23:00

Bakan Bolat: Dış ticaret açığındaki düşüş eğilimi sürüyor

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yılın ikinci yarısında başlayan dış ticaret açığındaki düşüş eğiliminin sürdüğünü belirterek, "Önümüzdeki dönemde uygulamaya koyduğumuz politikaların etkisiyle dış ticaretteki bu olumlu eğilim devam edecektir." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün açıklanan ocak ayına ilişkin revize dış ticaret verilerine göre, ihracatın geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Ocakta ithalatın ise yüzde 22 azalarak 26 milyar 218 milyon dolara gerilediğine işaret eden Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2024 Ocak ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,4 azalarak, 14 milyar 290 milyon dolardan 6 milyar 227 milyon dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2023'te yüzde 57,5 iken, Ocak 2024'te yüzde 76,2'ye yükselmiştir. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 99,6 oldu. Katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı üretim ve ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejilerle Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da yükseklere çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Bakan Bolat, paylaşımında, yıllıklandırılmış dış ticaret açığı verilerine ilişkin grafiğe de yer verdi.

Geçen yılın ikinci yarısında başlayan yıllıklandırılmış ihracattaki artış eğilimi ile yıllıklandırılmış ithalattaki azalış eğiliminin bu senenin ocak ayında da sürdüğünü vurgulayan Bolat, "Böylelikle dış ticaret açığındaki düşüş eğilimi sürmektedir. Önümüzdeki dönemde uygulamaya koyduğumuz politikaların etkisiyle dış ticaretteki bu olumlu eğilim devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ticaret Bakanı Dış Ticaret Olumlu Eğilim
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