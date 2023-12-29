Bakan Bolat, 2023 yılı kaçakçılık verilerini açıkladı

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29 Aralık 2023 Cuma 10:41:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 10:41:00

Bakan Bolat: Bu yıl 23 milyar 74 milyon liralık uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalandı

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılında toplam 23 milyar 74 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalandı." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde, "2023 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı"nda kaçakçılık verilerini açıkladı.

Bolat, "Bu yıl 2022'ye göre yüzde 93 değer artışıyla 23 milyar 74 milyon liralık uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalamasına imza attık." dedi.

Bakan Bolat:,"2023'te yaklaşık 12 ton uyuşturucu, 1,2 milyon litre akaryakıt, 1,4 milyar lira değerinde 1302 araç, yaklaşık 3,2 milyar lira değerinde elektronik eşya yakaladık." diye konuştu.

Etiketler : ömer bolat kaçakçılık veri
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