Bakan Bolat, bir tırda 216,6 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerince bir tıra yönelik müşterek gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 260 milyon lira değerinde 216,6 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilmiştir."

Bolat, uyuşturucunun her türüne yönelik mücadeleyi tavizsiz ve kararlılıkla sürdürdüklerini bildirerek, ekipleri tebrik etti.