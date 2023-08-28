Bakan Bolat, Başbakan Yardımcısı Temim ile görüştü

Akşam saatlerinde başkent Bağdat'a gelen Ticaret Bakanı Bolat, Irak Başbakan Yardımcısı Temim ile bir araya geldi.



Görüşmenin basına kapalı gerçekleştiği belirtildi.



Bakan Bolat'ın yarın Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Miheybis ve Belediyeler, İmar ve İskan Bakanı Bengin Rekani ile de görüşmesi bekleniyor.