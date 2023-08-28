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28 Ağustos 2023 Pazartesi 22:08:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 22:08:00

Bakan Bolat, Başbakan Yardımcısı Temim ile görüştü

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başkent Bağdat'ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Temim ile görüştü.

Akşam saatlerinde başkent Bağdat'a gelen Ticaret Bakanı Bolat, Irak Başbakan Yardımcısı Temim ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına kapalı gerçekleştiği belirtildi.

Bakan Bolat'ın yarın Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Miheybis ve Belediyeler, İmar ve İskan Bakanı Bengin Rekani ile de görüşmesi bekleniyor.

Etiketler : ticaret bakanı ömer bolat ırak türkiye
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