26 Aralık 2022 Pazartesi 09:59:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 09:59:00
Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin bugün Meclis'e sunulacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin bugün Meclis'e sunulacağını duyurdu.
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- Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro açıklaması