Bakan Bilgin: Vergi dilimleri için çalışma yapılıyor

Bakan Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri Habertürk'te yanıtladı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Kamuoyunda ben araştırma yaptırdım. Türkiye'nin beklenti ortalaması daha düşüktü.

İşçiler 7 bin 6 küsur istediler 3 büyük şehirde talep edilen rakam 8 bin lira civarındaydı. Sendikalar kendilerini eleştirel değerlendirmeli.

Sendikalar büyük artış istemediler. 8 bin üzeri rakamlar toplu sözleşmeyi etkiler dendi.

Talep etikleri asgari ücretle yaptıkları toplu sözleşme ücretleri arasında bu kadar fark olmaz.

Bugünkü şartlarda verilebilecek asgari ücrettir. Çalışanaların çoğunluğu asgari ücretten memnun. asgari ücretteki artış enflasyonu sınırlı etkiler.

Asgari ücretli oranı yüzde 38. Asgari ücretyüksek belirlendikçe üstündeki ücretler de yüzde 60-70-80 artıyor. Konuma göre, Nitelikli emek de artış daha yüksek.

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM OLACAK MI?

Olağan dışı şeyler olmazsa bizi yıl sonuna kadar götürecek bir ücret belirledik, ihtiyaç olursa yeni zam olabilir.

Türkiyenin stratejisi enflasyona rağmen büyümedir. Tasarruf cebimize koyduğumuz para değil yatırıma dönüşendir.

Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.

VERGİ DİLİMLERİ İÇİN ÇALIŞMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi dilimleriyle ilgili de bir çalışma yürütüyor. Bitince açıklayacağız. Aslında asgari ücret kısmının ödenmemesi durumuyla yine vergi ödeme dilimi azalmış oldu.

EYT NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Daha önce de açıkladım. Teknik çalışmaları tamamlanmamış bir çalışma EYT. Bu grubun bazı istisnaları da var. Doğum, askerlik borçlanmaları gibi. 1999'dan önce işe girmemişsen ne kadar borçlanırsan borçlan olmaz. Prim gününü tamamladım diyip beklentiye girmesin kimse.

Yurt dışından olağanüstü müracaatlar var. Orada da bir kafa karışıklığı oluşmuş. Onlarda da aynı durum var. 8 Eylül 1999 öncesi işe başlanmış olmasını zorunlu kılıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun.