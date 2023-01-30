KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında her iki ülkeden komisyon üyelerinin yanı sıra Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun da hazır bulunduğu toplantıda çalışma hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarındaki işbirliği ve tecrübe paylaşımları masaya yatırıldı.

Bakan Vedat Bilgin, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye statüsü ile girmesinin önemli ve anlamlı olduğunu kaydederek, "Bu bizim için anlamlı olduğu kadar Batılılar açısından, sömürgeciler açısından da çok anlamlıdır. Onlar da bunun ne anlama geldiğinin farkındadırlar. Onun için bu tavra karşı onların da geliştirdikleri politikalar var. Bugünlerde de bu politikaların yansımalarını Kıbrıs dahil Türk ülkelerinde görmekteyiz ama bunlar bizi endişeye sevk etmiyor. Çünkü bugün artık Türkiye güçlü bir ülke." dedi.

Türkiye ile kardeş ülkeler arasındaki işbirliğinin bu dönem şartlarında modernize edilerek altyapısının daha da güçlendirilmesi gerektiğinin önemine işaret eden Bilgin, şunları söyledi:

"Türk coğrafyası, 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak öngörüsünü haklı çıkaracak bir dönemden geçiyor. Yüzyıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emperyalistleri yenerek Türkiye'yi bağımsızlaştırdığı süreç daha devam ediyor."

TÜRKİYE'NİN SOSYAL VE SAĞLIK SİGORTASI ALANINDAKİ TECRÜBESİ KKTC'YE AKTARILACAK



Bilgin, Türkiye'deki çalışma hayatında olan sosyal sigorta ile sağlık sigortası sistemlerinin KKTC'de gerçekleşebileceğini düşündüklerini söyleyerek bu iki alanda tecrübenin KKTC'ye aktarılacağını belirtti.

Türkiye'deki sosyal ve sağlık sigorta sistemlerinin güçlü durumda olduğunu aktaran Bakan Bilgin, sağlık sigortası sisteminden yararlanma oranının yüzde 99,9 olarak gerçekleştiğini ve neredeyse nüfusun tamamını kapsadığını belirterek, geriye kalan küçük oranı da bankaların çalışanlarına yaptırdığı özel sağlık sigortasına mensup çalışanların oluşturduğunu söyledi.

Bilgin, sistemlerin işleyişlerini KKTC ile paylaşmak istediklerini, gerekli teknik çalışmaların yapıldığını ve bu çalışmaları nihayetlendirilecek protokolün bugün 2 ülke arasında imzalanacağını belirtti.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, diğer alanlarda olduğu gibi çalışma ve sosyal güvenlik konularında da Türkiye ile yaptıkları dayanışma ve işbirliğinin bir sınırı olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) KKTC'nin siyasi anlamda tanınması yönünde yaptığı çağrı sonrasında yeni bir döneme girildiğini ifade eden Taçoy, şunları kaydetti:

"İşte bu bilinçle hareket ederek ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni her alanda daha da ileriye taşımak, mevcut eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için çalışmak ve sadece siyasi anlamda değil her alanda kabul gören bir devlet yaratmak zorundayız. Eksiklerimizi biliyoruz ve bunun için çalışıyoruz."

KKTC ile Türkiye'nin ilişkilerinin her dönem üst seviyede olduğunu aktaran Taçoy, "Türkiye'nin imkan ve kapasitesinin yanı sıra deneyimleri de bizler için son derece önemlidir. Çalışma yaşamına ilişkin olarak devam eden bağlarımızı güçlendirirken, çalışma ilişkileri, istihdam ve sosyal güvenlik konularında karşılıklı deneyimlerimizi de paylaşacağız. İki ülke arasında önceden imzalanmış olan 'Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşması'na nasıl daha fazla işlerlik kazandırabiliriz ve işbirliklerimizi önümüzdeki dönemde nasıl daha da artırabiliriz, temel meselemiz budur ve hareket noktamızın çıkış noktasını bu amaç oluşturmaktadır." diye konuştu.