Bakan Bilgin: Geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz

Bakan Bilgin: Geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçiler ile ilgili düzenlemenin yarın Meclis'e sevk edileceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine sonrası açıklamalarda bulundu.

Geçici işçiler ile ilgili düzenlemenin yarın Meclis'e sevk edileceğini söyleyen Bilgin, EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan sözleşmeliye geçme konusuna ilişkin, "Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız" ifadelerini kullandı.