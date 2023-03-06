Bakan Bilgin: Geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz
Kaynak: İHA / TRT Haber
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçiler ile ilgili düzenlemenin yarın Meclis'e sevk edileceğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine sonrası açıklamalarda bulundu.
Geçici işçiler ile ilgili düzenlemenin yarın Meclis'e sevk edileceğini söyleyen Bilgin, EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan sözleşmeliye geçme konusuna ilişkin, "Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız" ifadelerini kullandı.
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