Bakan Bilgin: Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim
Kaynak: İHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, depremlerde 34 çalışma arkadaşını kaybettiğini açıklayarak, "Acımız büyük" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim. Acımız büyük. Bugüne kadarki emekleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza çok şey katmışlardı. Allah vefat eden personelimize ve tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar versin" ifadelerine yer verdi.
Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim. Acımız büyük. Bugüne kadarki emekleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mıza çok şey katmışlardı.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) February 24, 2023
Allah vefat eden personelimize ve tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar versin.
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